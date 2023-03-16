В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

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Над центром Ростова-на-Дону поднимается густой дым. Горит здание на проспекте Сиверса. Сообщалось, что пожар произошел на территории пограничного управления ФСБ. По поступившей уточняющей информации экстренных служб, пылают гаражи рядом, большое двухэтажное здание. На втором этаже расположены склады.

Местные жители слышали похожие на хлопки звуки. Некотрые утверждают, что взрыв был очень громкий. Очевидцы сообщают, что корпус полностью в огне, с интервалом 5-10 секунд на складе детонируют боеприпасы.

На месте происшествия работают спасатели - 20 подразделений МЧС. Территорию оцепили. Площадь возгорания на данный момент уточняется.





