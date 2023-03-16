В Санкт-Петербурге девушка родила мертвого ребенка, а потом выбросила его в мусоропровод

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Источник: Невские новости

В Санкт-Петербурге 24-летняя местная жительница родила мертвого ребенка, а потом выбросила его в мусоропровод. Об этом сообщило издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в отделение полиции обратилась мать дочери, которая и рассказала о случившемся.

Отмечается, что 24-летняя девушка не говорила никому о беременности. Её мать заподозрила неладное, когда та стала сильно поправляться. В итоге спустя время женщина увидела, что кровать дочери залита кровью. Выяснилось, что девушка родила мертвого ребенка, а потом выкинула тело в мусоропровод.