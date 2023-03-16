В петербургском Колпине мужчина сделал 9 выстрелов по полицейскому через дверь

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Источник: Mash на Мойке.

В петербургском Колпино на бульваре Трудящихся мужчина открыл стрельбу по полицейскому через дверь, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что в три часа ночи соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина угрожал застрелиться у себя в квартире. Более того, с ним проживает 14-летняя дочь.

На место приехал начальник отдела, чтобы разобраться в ситуации. Когда он потребовал выйти из дома и отдать карабин, мужчина сделал 9 выстрелов через дверь. Однако позже злоумышленник вышел из квартиры и заявил, что сдается.

Сотрудник полиции не пострадал, против мужчины возбудили уголовное дело.