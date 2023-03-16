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В Республике Бурятия произошло землетрясение магнитудой 3,9, разрушений нет

, 11:51 Источник: МК

В Республике Бурятия произошло землетрясение магнитудой 3,9. Разрушений нет.

Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что подземные толчки были на севере Иркутской области.

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