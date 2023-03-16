В Республике Бурятия произошло землетрясение магнитудой 3,9. Разрушений нет.
Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что подземные толчки были на севере Иркутской области.
Аргументы Недели → Происшествия 13+
16 марта 2023, 11:51 Источник: МК
В Республике Бурятия произошло землетрясение магнитудой 3,9. Разрушений нет.
Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что подземные толчки были на севере Иркутской области.
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