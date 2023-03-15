У погибшего в Брянской области водителя украинские боевики зачем-то похитили паспорт, банковские карты и телефон?

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Источник: Царьград

Выяснились странные и вызывающие тревогу у местных жителей подробности нападения украинских диверсантов на Брянскую область.

Вдова водителя, машину которого расстреляли боевики, рассказала, что ей так и не отдали документы супруга, а также банковские карты, ключи и телефон. Они всегда лежали у него в бардачке, а после случившегося на месте происшествия, судя по всему, обнаружены не были. Скорее всего, все это забрали с собой боевики. Возникает вопрос - зачем? Хотели поживиться? Либо хотят как-то использовать документы и полученную из телефона информацию? Так или иначе, чувства безопасности семье погибшего и другим жителям села это не добавляет.