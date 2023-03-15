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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Полиция Петербурга арестовала мигрантов за разбойное нападение на приезжую семью

, 16:22

Полиция Петербурга арестовала мигрантов за разбойное нападение на приезжую семью
Фото: canva.com

Они избили мужа и жену и забрали имущество на 303 тысячи рублей, в том числе, телефон ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали двоих мигрантов, которые напали и ограбили семью из страны ближнего зарубежья, передает AllNW.
Четверо мужчин позвонили в дверь пострадавших и, после того как им открыли дверь, вошли и начали избивать молодого человека и девушку, проживающих в квартире на улице Ткачей. Злоумышленники забрали драгоценные украшения, телефоны, в том числе, у несовершеннолетнего ребенка и 107 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 303 тысячи рублей.
Позднее заявительница видела одного из нападавших за рулем иномарки, которую остановили в Шушарах. Мигрант был задержан в качестве подозреваемого, а на следующий день полиция задержала еще одного потенциального участника нападения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Правоохранители продолжают поиск еще двоих подозреваемых.

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