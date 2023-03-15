Петербургская школьница умерла после пробежки на уроке физкультуры

У девочки было заболевание сердечно-сосудистой системы, но освобождения от физкультуры у неё не было.
В Выборгском районе Санкт-Петербурга умерла 14-летняя школьница. Ей стало плохо во время урока физкультуры.
Ученица седьмого класса совершала пробежку, когда ей стало плохо. В школу вызвали скорую, но медики не успели спасти подростка. Девочка умерла, когда работники кареты скорой помощи проводили реанимационные действия.
Оказалось, что у петербурженки были проблемы с сердцем. Несмотря на это, школьница не была освобождена от уроков физической культуры.
Как сообщили петербургские журналисты, в последнее время девочка была нагружена заданиями. Она до ночи делала уроки, а накануне своей смерти делала задания до полуночи. Ученице казалось, что она должна выполнять все уроки, несмотря ни на что, иначе над ней будут насмехаться. Это могло стать причиной хронической усталости.