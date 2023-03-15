Россиянка пыталась сбежать в Узбекистан с целым мешком долларов

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Александр Крохмаль, Журналист

В тюменском аэропорту Рощино задержали 29-летнюю местную жительницу. Она пыталась в срочном порядке вылететь в Ташкент с рюкзаком, набитом долларами США. В ходе досмотра инспекторы обнаружили в ручной клади женщины мешок с пачками стодолларовых купюр.

Всего насчитали – 90 тысяч долларов. Теперь россиянка рискует получить проблемы с законом на всю оставшуюся жизнь. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Ей грозит ограничение свободы до 4-х лет либо серьёзный штраф.