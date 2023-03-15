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Александр Крохмаль, Журналист

Полиция расследует вызывающую вопросы смерть молодой матери. В подмосковном Раменском произошла трагедия. Мужчина нашёл мёртвой свою 23-летнюю возлюбленную. Утром он проснулся от детского плача. Решил разбудить подругу, чтобы та успокоила детей. Но посмотрев на девушку, он понял, что ей нужна срочная медпомощь. У неё шла изо рта пена.

Гражданский муж тут же вызвал скорую. Но девушка перестала дышать ещё до приезда врачей. В разговоре с полицейскими мужчина объяснил, что они переехали в Московскую область с Украины осенью прошлого года. Он пытался работать, чтобы как-то прокормить семью. Возлюбленная никуда не устраивалась, а сидела дома с детьми. Мужчина заверил, что наркотики и алкоголь никто из них не употреблял.

Что могло произойти с девушкой, никто пока не знает. У полицейских возникли сомнения в искренности слов мужчины. По этому делу проводится проверка. Истинная смерть гражданки Украины будет известна только после вывода судмедэкспертов.