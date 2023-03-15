Над Москвой и областью стали все чаще замечать беспилотники, кто ими управляет - выясняют

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Baza

Жители Москвы и Подмосковья стали всё чаще сообщать о появлении загадочных беспилотников. Откуда они приходят, и кто ими руководит, никто не знает. Но эти явления продолжаются. В соцсетях даже шутят, что началось «вторжение пришельцев».

Первый вызвавший опасения дрон был обнаружен 10 марта над подмосковным посёлком Рогово. Очевидцы вызвали полицию, но те, по прибытию, так и не смогли отыскать беспилотник. Через три дня над Роговым заметили ещё один аппарат. В тот же день вблизи зоопарка на Калужском шоссе обнаружили новых «роботов».

12 марта очередной летательный аппарат на низкой высоте увидели в посёлке Краснопахорское. Дрон летел в сторону АЗС на Калужском шоссе. Затем он развернулся и полетел в сторону Михайлово-Ярцевского. Однако и это ещё не всё. Спустя сутки, новый беспилотник был обнаружен над поселением Вороновское. Ещё один совершал полёт через Борисовские пруды в Москве в сторону Капотни.

14 марта около трёх часов ночи неизвестный аппарат засекли возле станции метро «Каховская». Силовики задержали двух мужчин, управляющих дроном. Те же ответили, что делали это ради развлечения. Тем не менее, их всё равно будут проверять.