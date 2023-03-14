Девушка чуть не погибла в Столярном переулке из-за снега

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

Ее пришлось госпитализировать с ушибом головы.

В Санкт-Петербурге появилась еще одна жертва упавшего с крыши снега, передает Петроград.ру. Ей стала 20-летняя горожанка.

Девушке шла по Столярному переулку, когда ей на голову свалился пласт плотного снега. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с ушибом мягких тканей головы. После оказания помощи она пошла домой в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 13 марта девочке на голову упал кусок льда с крыши дома – ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В Василеостровском районе люди также часто получают повреждения и попадают на больничную койку из-за обвалов с крыш.