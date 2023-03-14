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В Сочи от истощения скончался месячный ребенок блогера-сыроеда

, 17:59 Источник: Известия

В Сочи от истощения скончался месячный ребенок блогера-сыроеда
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В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого.

Как стало известно, малыш болел несколько дней. У него начались проблемы с дыханием. Когда ребенка доставили в больницу, медики констатировали смерть.

Отмечается, что мальчик появился на свет в домашних условиях. Родители не прибегали к услугам врачей. Более того, малыша даже не зарегистрировали в органах ЗАГС.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе разбирательств выяснилось, что Максим Лютый был ранее судим.

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