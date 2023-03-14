В Херсонской области местный житель хотел сжечь российский флаг, но в итоге чуть не загорелся сам

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Источник: МВД Медиа

34-летний житель города Алешки в Херсонской области выложил в интернет видео, где он под украинскую музыку пытается поджечь российский триколор. Однако мужчина чуть не загорелся сам, пишет МВД Медиа.

«В какой-то момент пламя перекинулось под ноги нарушителя, создав к тому же угрозу возгорания его самого и домовладения», – сообщает источник.

Как стало известно, флаг житель Херсонской области похитил с одного из административных зданий после распития алкогольных напитков.

Правоохранительные органы мужчину задержали. Выяснилось, что нарушитель уже попадал ранее в поле зрения стражей правопорядка за пьяный дебош. Сейчас против местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над флагом Российской Федерации».