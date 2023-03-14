Жительница Москвы попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи

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Источник: телеграм-канал Baza

В Москве девушка попала в психиатрическую больницу после того, как понюхала духи. Оказывается, это был подарок от незнакомца на 8 марта.

Как пишет телеграм-канал Baza, пострадавшая по имени Алина стояла в пробке. В какой-то момент, с ней поравнялась машина, в которой сидел незнакомый мужчина. Он предложил девушке обменяться контактами, но получил отказ. Незнакомец не растерялся и протянул духи в качестве подарка.

По рассказам девушки, она их не использовала, а только лишь понюхала колпачок. Однако после этого с ней стали происходить странные вещи.

Родственники сообщили, что у Алины начались резкие перепады настроения, которых никогда не было. Кроме этого, девушка вела странные разговоры о «эмбрионах, которые выпускают собак». После этого близкие решили вызвать скорую.

В психиатрической больнице Алина провела около недели, но лучше ей не стало.

Как пишет источник, в соцсетях всё чаще стала появляться информация о незнакомцах, которые раздают смертельно опасные духи.