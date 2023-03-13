У россиянки изъяли детей после того, как она выбросила из окна собаку

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Александр Крохмаль, Журналист

В Красноярске госорганы изъяли двоих детей у 27-летней матери, устроившей в квартире дебош. Накануне вечером в полицию поступило обращение со стороны жильцов дома. Они сообщили, что под окнами многоэтажного дома нашли мёртвую собаку. Утверждается, что её выбросила из окна 14-го этажа пьяная женщина, оказавшаяся матерью двоих детей.

Прибывшие на место силовики нашли жительницу квартиры в сильном алкогольном опьянении. По всему дому лежал различный мусор и многочисленные бутылки от спиртного. Сотрудники по делам несовершеннолетних изъяли из семьи детей 2018 и 2021 года рождения. В отношении матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Их поместили в социальные учреждения. В полиции также проводятся проверки по факту жестокого обращения женщины с животными.

В соцсетях считают, что пьяная мать, без жалости убившая собаку, должна надолго сесть в тюрьму. По мнению пользователей, такие люди не заслуживают никакого снисхождения.