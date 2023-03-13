Пьяные выкрутасы забайкальского мэра: погоня, танцы с топором и разборки с полицией

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Мэр Сретенска в Забайкальском крае уже стал легендой. Похоже, Евгений Киргизов пересмотрел боевиков или в детстве не наигрался в компьютерные игры. А может, просто слишком злоупотербляет спиртным.

Глава города ехал по дороге, но тут его внимание привлек соседний автомобиль. Его пассажиры чем-то не понравились мэру, и он решил за ними погнаться. Говорят, даже размахивал пистолетом и угрожал. В какой-то момент не справился с управлением и лоб в лоб врезался в машину уже другого местного жителя, который вообще был не при делах. Киргизов с места проишествия тут же скрылся. Постарадвший мужик побежал в полицию. Городок небольшой, оперативники поколесили немного по улицам и в одном из дворов обнаружили нарушителя. Увидев людей в форме, тот достал из багажника топор и бросился в атаку. Мужчину скрутили. А теперь представьте себе лица полицейских, когда они поняли, что это пьяненький мэр города. Теперь против него возбудили уголовное дело. Впрочем, для него это не в новинку. Ранее ему уже предъявлили и хулиганство, и умышленное повреждение имущества, но судимость была снята.