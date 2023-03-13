ФСБ задержала за госизмену активистку движения «ЯМыФургал»

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ФСБ задержала хабаровчанку, активистку движения "ЯМыФургал" за государственную измену. В службе уточнили, что дальневосточница причастна к финансированию ВСУ, пишет ТАСС.



- Установлено, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, - приводит агентство сообщение ЦОС ФСБ.

Против жительницы краевой столицы заведено уголовное дело по статье о госизмене. Ведутся следственные действия.

Имя и фамилия арестованной не раскрываются.