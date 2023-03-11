Младенца, подавившегося смесью, не удалось спасти

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Скорую в одну из петербургских квартир вызвали в пятницу, но вскоре фельдшер позвонила в полицию, сообщив о смерти малыша.

В пятницу, десятого марта, двухмесячный младенец подавился смесью и погиб. Инцидент произошёл в одном из домов на улице Есенина.

Мать кормила ребёнка смесью, тот подавился. Она немедленно вызвала скорую, но когда медики прибыли, было уже поздно: младенец умер. Фельдшер скорой сообщила о гибели малыша в полицию.

Признаков насильственной смерти на теле младенца обнаружено не было. Труп отправили в морг, чтобы уставить точную причину гибели.

По данным СМИ, 24-летняя мать погибшего младенца состоит на учёта в наркодиспансере, а 30-летний отец официально не трудоустроен.