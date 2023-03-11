В Петербурге двухлетний мальчик чуть не погиб, проглотив магниты из игрушки

У пострадавшего диагностировали перфорацию желудка и поперечной ободочной кишки.
В Санкт-Петербурге двухлетнего мальчика пришлось оперировать после того, как он проглотил магнитные шарики из игрушки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета здравоохранения города.
Сообщается, что ребенок попал в больницу с подозрением на пневмонию, так как у него несколько дней держалась высокая температура. Однако после снимка рентгена врачи заметили, что в организме пациента находятся инородные круглые тела. Его экстренно перевезли в детскую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова.
При детальном обследовании медики обнаружили четыре магнитных шарика, которые цепочкой прошли в кишечный тракт, и еще два, оставшихся в желудке. Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки.
Мальчика прооперировали, сейчас он восстанавливается.
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