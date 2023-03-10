Врачи спасли подростка, который колол дрова и случайно отрубил себе кисть

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Хирурги Приволжского медуниверситета спасли подростка из Коврова, который мог остаться без руки на всю жизнь. Школьник колол дрова, но не рассчитал силы и ударил себе по руке топором, отрубив кисть. Он был в срочном порядке доставлен в медучреждение. Требовалась немедленная операция по реплантации конечности.

Врачам удалось пришить отсечённую кисть и восстановить кровоснабжение органа. Теперь ребёнку предстоит пройти ещё несколько операций для восстановления чувствительности и подвижности кисти. Медики заявляют, что сейчас пациент находится в стабильном состоянии.