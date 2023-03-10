Суд признал петербурженку виновной в убийстве мужчины, от которого она оборонялась на свидании

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

Пострадавший получил 17 ударов острым предметом в грудь, живот, голову и руки.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал жительницу города на Неве виновной в убийстве мужчины во время свидания, передает Патрульный Петербурга.

Установлено, что в квартире по проспекту Королева горожанин напал на девушку. Он избил подсудимую, но она, защищаясь, схватила острый предмет и нанесла 17 ударов в область груди, живота, головы и верхних конечностей. Мужчина был госпитализирован и скончался в тот же день от полученных травм в Елизаветинской больнице.

Фигурантка дела объяснила, что с погибшим она познакомилась в Интернете. Он несколько раз спрашивал о планах на вечер и предлагал переночевать вместе. После неудачного полового акта, подсудимая ушла на кухню, но мужчина последовал за ней, начал грубить и бить ее. Девушка, понимая, что теряет сознание, схватила нож. Она забаррикадировалась стиральной машинкой в ванной и взяла отвертку. Потерпевший вызвал сотрудников полиции, которые помогли закончить конфликт.

Жительница Санкт-Петербурга признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.