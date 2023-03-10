Пассажиры корейского самолета эвакуированы из-за обнаружения боевой пули под сиденьем

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Эвакуация 230 пассажиров и 12 членов экипажа самолета авиакомпании Korean Air произведена по причине обнаружения боевой пули под пассажирским сиденьем.

Об этом сообщило агентство Рёнхап, получившее сведения об инциденте от полиции аэропорта Инчхон. Один из пассажиров нашёл у себя под сиденьем пулю в момент, когда воздушное судно готовилось к взлёту, который был запланирован на 7.45. Самолёт должен был отправиться в Манилу (Филиппины).

Салон самолета в настоящее время обследуется представителями антитеррористичсеской полиции страны. Согласно действующему законодательству Южной Кореи, хранение оружия в Южной Корее частными лицами запрещено. Обращение с оружием и боеприпасами в Южной Корее строго контролируется.