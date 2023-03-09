Опять нахулиганил: осуждённый за избиение DJ Smash бывший депутат получил новый срок

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Александр Крохмаль, Журналист

Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата заксобрания региона Александра Телепнева к 4 годам лишения свободы. Бывшего политика признали виновным в совершении хулиганских действий с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Год назад он устроил в баре дебош: кидался в посетителей различными вещами. Телепнев бросил в присутствующих стеклянный стакан, барный стул и ведро для льда. Посуда попала в бармена, а стул угодил в посетителя. Оба получили травмы. Сам же подсудимый уверял, что его агрессия была направлена исключительно в сторону бармена, и что ему не понравилось поведение персонала.

Гособвинение предлагало приговорить бывшего депутата к 5 годам колонии строгого режима. Подсудимый признал вину частично и с потерпевшими примирился. Стоит отметить, что Телепнев в 2018 году уже был осуждён за избиение российского музыканта, известного под именем DJ Smash.