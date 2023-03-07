Тела погибших в петербургской квартире на улице Вавиловых нашли спустя две недели после смерти

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия 13+

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Сестра погибшего приехала в квартиру своего брата, когда он перестал отвечать на звонки и сообщения.

В одной из квартир на улице Вавиловых найдено два трупа. Их обнаружила сестра погибшего, в помещении также было тело женщины 39 лет.

Тела пролежали в квартире две недели. Спустя это время сестра мужчины приехала в его квартиру, но никто не открывал. Обнаружив трупы, она вызвала полицию.

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины и женщины. Правоохранители уже осмотрели место, на котором обнаружили тела, а также сняли отпечатки пальцев, следы обуви. Признаков насильственной смерти полицейские не нашли.

Кроме того, сотрудники полиции проверят планшет и карту погибшего. Трупы отправили в морг на экспертизу.