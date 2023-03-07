Петербуржец проломил другу череп, тот не выжил

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия 13+

Елена Соколова

Фото: canva.com

В ходе общения у мужчин завязался конфликт, который привёл к летальному исходу.

Житель Санкт-Петербурга ударил приятеля, что привело к смерти. Медикам спасти мужчину не удалось, передаёт Патрульный Петербурга

Инцидент произошёл во Фрунзенском районе Северной столицы. У двоих знакомых произошёл конфликт, который дошёл до драки. Один из участников ссоры ударил оппонента по голове, и тот умер, несмотря на попытки врачей спасти его.

Оказалось, что 36-летний петербуржец уже был судим и находится под административным надзором до 2025 года. Его судили уже примерно пять раз.

Погибшему было 44 года. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.