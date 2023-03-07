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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Москве задержан эксгибиционист, пугавший детей через окно

, 18:03 , Журналист

В центре Москвы правоохранители задержали эксгибициониста, пугавшего детей через окно. Преступление было совершено несколько дней назад. Именно тогда жительница дома на Большой Никитской позвонила в полицию.

Женщина заявила, что её дети 9 и 6 лет увидели через окно взрослого мужчину, который, как бы выразиться помягче, неприлично себя вел прямо в подъезде дома. Силовики выявили нарушителя порядка. Им оказался 29-летний житель Узбекистана, приехавший в столицу в поисках работы. Возбуждено уголовное дело.

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Общество

Общество

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