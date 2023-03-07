Две петербурженки пострадали при спуске с перевала Горных духов в Бурятии

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Пострадали женщины 20 и 30 лет. По последней информации, у них переломы бедра и ключицы.

Две женщины получили переломы, спускаясь с перевала Горных духов в Окинском районе Бурятии. Петербургским СМИ в пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили, что пострадавшие — жительницы Северной столицы.

На место происшествия отправилась группа спасателей из Иркутска и поселка Кырен. Также на место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 с сотрудниками МЧС Байкальского поисково-спасательного отряда. По данным СМИ, женщин уже доставили в медицинское учреждение. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Группа из десяти туристов была на маршруте с 24 февраля. Женщины 20 и 30 лет из состава группы спускались с горного перевала и получили переломы. По информации спасателей, самостоятельно передвигаться пострадавшие не могут.