Пенсионерка из Петербурга лишилась 700 тысяч рублей благодаря лже-сестре

Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонят под видом родственников и выманивают крупные суммы денег на лечение.
Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 34-летнюю женщину, которая, представившись сестрой, выманила у пенсионерки 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.
Как сообщили в полиции, женщина действовала по схеме «телефонных родственников»: она позвонила пожилой женщине и, представившись ее сестрой, сообщила, что попала в серьезную аварию.
Пенсионерка, которая прониклась историей несуществующей у нее родственницы, без раздумий передала неизвестному мужчине деньги на лечение «сестры». После того, как обманутая женщина осознала ситуацию, она немедленно обратилась к правоохранителям с заявлением о краже средств.
Полиция задержала мошенницу и возбудила против нее уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, если ее признают виновной, то женщина отправится за решетку на шесть лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад не остановится после завершения конфликта России и Украины
Представитель генсека ООН Дюжаррик: Гутерреш следит за выдачей виз прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке дипломатам
- #ЗАУГЛОМ СВО: об экономике конфликта с НАТО, царстве доллара в ЦБ и увеличении пенсий
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Политолог Светов: Если продлим зерновую сделку, нас обманут снова