Пенсионерка из Петербурга лишилась 700 тысяч рублей благодаря лже-сестре

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Елена Соколова

Фото: canva.com

Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонят под видом родственников и выманивают крупные суммы денег на лечение.

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 34-летнюю женщину, которая, представившись сестрой, выманила у пенсионерки 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Как сообщили в полиции, женщина действовала по схеме «телефонных родственников»: она позвонила пожилой женщине и, представившись ее сестрой, сообщила, что попала в серьезную аварию.

Пенсионерка, которая прониклась историей несуществующей у нее родственницы, без раздумий передала неизвестному мужчине деньги на лечение «сестры». После того, как обманутая женщина осознала ситуацию, она немедленно обратилась к правоохранителям с заявлением о краже средств.

Полиция задержала мошенницу и возбудила против нее уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, если ее признают виновной, то женщина отправится за решетку на шесть лет.