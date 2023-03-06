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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

В Шушарах обнаружили мертвых таксиста и автослесаря

, 12:21

В Шушарах обнаружили мертвых таксиста и автослесаря
Фото: canva.com

Вызвавший скорую помощь считает, что они задохнулись выхлопными газами.
Следственный комитет Пушкинского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту гибели двух человек в автосервисе на Вишерской улице в Шушарах.
Обнаруживший в бессознательном состоянии мужчин горожанин вызвал скорую. Он предполагает, что они отравились выхлопными газами и задохнулись. Прибывшие на место медики вызвали правоохранителей.
В полиции удалось установить личности погибших. Ими являются 44-летний таксист из Азербайджана, найденный в салоне Hyundai Solaris, и 31-летний автослесарь, тело которого обнаружили в боксе.

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