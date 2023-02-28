Утром в Кировском районе Петербурга загорелась квартира

В результате пожара погибла женщина.
Утром, 28 февраля, на улице Солдата Корзуна в Кировском районе Санкт-Петербурга загорелась трехкомнатная квартира, передает издание ALLNW.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ГУ МЧС по Северной столице около 05:30 утра. Отмечается, что пожар произошел на площади в четыре квадратных метра.
Позднее, к 05:52, спасателям удалось ликвидировать возгорание, пожарные задействовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Однако при осмотре места происшествия выяснилось, что погибла женщина.
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