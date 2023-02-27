Станцию метро «Спортивная» в Москве временно закрыли после возгорания в одном из вагонов

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Источник: ТАСС

Задымление на станции метро "Спортивная". Фото: соцсети.

Станция метро «Спортивная» Сокольнической линии временно закрыта после возгорания одного из вагонов, сообщает в понедельник вечером ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы. К настоящему времени огонь уже потушен, площадь возгорания составила один квадратный метр.

Из-за сильного задымления люди со станции были эвакуированы, сейчас она закрыта. Как сообщил Дептранс столицы, для компенсационного маршрута от метро "Парк Культуры" до метро "Университет" выделено 40 автобусов.

По данным пресс-службы МЧС, возгорание было вызвано проблемами с электродвигателем. Очаг задымления находился под четвертым вагоном состава. Никто из пассажиров не пострадал.