Пожар на востоке Москвы потушен

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Источник: АГН «Москва»

Возгорание в одноэтажном металлическом ангаре на ул. Перовская ликвидировано. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

«В 12:06 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве отметили, что возгорание произошло в металлическом ангаре по адресу ул. Перовская, д. 1е., по предварительным данным площадь пожара составила 150 м².

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 10:33 утра, по прибытии пожарно-спасательных подразделений на место пожара было установлено, что происходит возгорание внутри одноэтажного металлического ангара, был организован штаб пожаротушения и в 11:34 возгорание было локализовано.





