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МЧС: в Москве загорелся металлический ангар

, 12:09 Источник: МЧС России

МЧС: в Москве загорелся металлический ангар
Пламя, Maksim Konstantinov/Global Look Press

На востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Об этом сообщают в главном управлении МЧС по городу.

Отмечается, что сообщение о возгорании на Перовской улице поступило в 10:33 утра 27 февраля. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре.

Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. На месте работает штаб пожаротушения.

Ранее в Москве в торговом павильоне произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

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