МЧС: в Москве загорелся металлический ангар

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Источник: МЧС России

Пламя, Maksim Konstantinov/Global Look Press

На востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Об этом сообщают в главном управлении МЧС по городу.

Отмечается, что сообщение о возгорании на Перовской улице поступило в 10:33 утра 27 февраля. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре.

Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. На месте работает штаб пожаротушения.

Ранее в Москве в торговом павильоне произошел пожар на площади 200 квадратных метров.