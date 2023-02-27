МЧС: в Москве загорелся металлический ангар

На востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Об этом сообщают в главном управлении МЧС по городу.
Отмечается, что сообщение о возгорании на Перовской улице поступило в 10:33 утра 27 февраля. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном металлическом ангаре.
Уточняется, что предварительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. На месте работает штаб пожаротушения.
Ранее в Москве в торговом павильоне произошел пожар на площади 200 квадратных метров.