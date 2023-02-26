Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с 41 автомобилем на скоростной трассе Москва - Петербург

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Источник: Управление СКР по Новгородской области

Фото: скриншот видео.

Следственный комитет России по Новгородской области возбудил уголовное дело в связи с массовым ДТП на скоростной трассе М-11 в Новгородской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Массовое столкновение автомобилей в воскресенье произошло, как предполагается, из-за неудовлетворительного состояния дороги: был сильный снег и гололедица. По данным следкома, в результате ДТП с участием 41 автомобиля пострадали 12 человек, трое из них — дети. Одна женщина-водитель погибла.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали», - говорится в сообщении новгородского СК.