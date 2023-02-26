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Аргументы Недели → Происшествия 13+

В Краснодаре московский лихач без прав устроил массовую аварию

, 20:09 , Журналист

В Краснодаре 23-летний житель столицы устроил массовую аварию за рулем BMW. У него не было водительских прав. Молодой человек ехал по Кожевенной улице в сторону улицы Тургенева, но не справился с управлением. Видео с моментом ДТП уже проникло в сеть.

На кадрах видеоматериала отчётливо видно, как синий автомобиль на большой скорости движется по дороге, а потом влетает в бордюр и газон, повреждая ограждение. После этого машина попадает уже на парковку и таранит другие транспортные средства. Четыре автомобиля получили повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Между тем, «бесправному» водителю грозит штраф размером до 25 тысяч рублей. Он нарушил две статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (повреждение дорог и управление автомобилем без прав).

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