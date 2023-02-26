Спецслужбы пятый день не могут найти в Грузии театральную деятельницу из Петербурга

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

Женщина побежала к морю спасать свою собаку и пропала в волнах.

Грузинские полицейские и спасатели пятый день пытаются найти жительницу Санкт-Петербурга, основательницу театра «Лось и светлячок» Ирину Слюсарь, передаёт Патрульный Петербурга.

Женщина отдыхала в городе Кобулети в Грузии. В день пропажи она вместе с подругой пошла выгуливать свою собаку. Пёс оказался в воде, Ирина и её подруга бросились в воду, чтобы спасти животное.

Подруге пропавшей удалось самой выбраться из воды, она находится в больнице.