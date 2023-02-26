В Омской области на конкурсе по поеданию блинов женщина подавилась, но продолжила есть и в итоге умерла

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

На конкурсе по поеданию блинов в санатории «Коммунальник», расположенном на территории Омской области, произошел несчастный случай. Погибла женщина. Она подавилась блинами.

38-летняя Татьяна решила доесть всю тарелку, чтобы одержать победу, но потом неожиданно посинела и стала задыхаться.

Окружающие попытались откачать женщину своими силами, но это не помогло. Вскоре на помощь подоспел дежурный врач санатория. Однако и он не смог ничего сделать. Смерть была констатирована уже после того, как приехала скорая помощь.