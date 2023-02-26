Движение авто из Петербурга в Москву остановлено из-за масштабной аварии

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

По словам очевидцев, в Новгородской области участниками дорожно-транспортного происшествия стали более 20 машин.

На трассе М-11 (Санкт-Петербург – Москва) произошло масштабное ДТП с участием не менее 20 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, авария на 504-м км трассы в Новгородской области произошла из-за гололеда и метели. По сведениям очевидцев, изначально столкнулись два грузовика, однако позже стала появляться информация, что участниками ДТП стали от 20 до 25 машин.

Сейчас длина затора приближается к трем километрам, дорога на Москву заблокирована.

По неподтвержденным данным, в аварии погиб один человек, пострадали 12. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.