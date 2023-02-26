Ранее судимый петербуржец что-то закапал двум девочкам в нос и изнасиловал их

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

Девочкам десять и одиннадцать лет, в преступлении подозревают 24-летнего горожанина.

К полицейским Выборгского района Северной столицы обратился отец 11-летней девочки, он заявил, что над его дочерью было совершено насилие сексуального характера. Она вместе с 10-летней подругой попала в больницу из-за воздействия токсических препаратов, новость публикует Нева.Тудей.

Стало известно, что преступление над детьми было совершено утром субботы. Неизвестный мужчина закапал какое-то вещество девочкам в нос, а после этого изнасиловал одну из них. Обеих доставили в больницы вечером 25 февраля, но 10-летнему ребёнку разрешили вернуться домой.

Какое вещество использовал злоумышленник, неизвестно. Вскоре должно быть возбуждено уголовное дело.

Вероятный насильник — петербуржец 24-х лет, которого ранее уже судили по делам о кражах и наркотиках.