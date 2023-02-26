Россиянка отказала сотруднику морга, а затем получила посылку с взрывным устройством, под подозрением тот самый парень

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Александр Крохмаль, Журналист

В Троицке 22-летняя девушка едва не погибла, открыв присланную ей коробку с запиской. Посылку увидел у подъезда отец пострадавшей и отнёс ей. Когда россиянка открыла посылку, произошёл взрыв, приведший к пожару в квартире. У девушки диагностированы серьёзные термические ожоги лица и глаз, 1 степени.

Возможным подозреваемым в покушении на убийство является ее преследователь. По словам пострадавшей, в 2016-2017 годах за ней пытался ухаживать один парень. Жил он буквально в соседнем подъезде. Парень работал в морге, помогал выносить тела. Девушка не ответила ему взаимностью, но тот не отступил и начал караулить её у подъезда. Так продолжалось несколько лет.

Известно, что последний раз пострадавшая видела сталкера в конце прошлого года. К тому моменту они уже полностью прекратили общение. Если выяснится, что молодой человек действительно является виновником преступления, ему может грозить немалый тюремный срок.