Прихожанин украл святые мощи из петербургского храма

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: Canva

Из церкви на Парашютной улице пропала шкатулка с мощами святых.

Посетитель храма на Парашютной улице, 69, присвоил шкатулку с мощами 13 святых. О произошедшем сообщило издание Нева.Тудей со ссылкой на главуправление МВД по Санкт-Петербургу.

Кража случилась около полудня среды, 22 февраля. Очевидцами на улице был замечен мужчина, который стремительно покидал церковь с белым пакетом в руках. По рассказам внутри просматривался прямоугольный предмет. Установленная неподалеку камера видеонаблюдения подтвердила присутствие этого человека.

Работающий в храме охранник обратил внимание на кадры с видеокамер и обратился в полицию. Теперь правоохранители разыскивают злоумышленника. Отмечается, что мужчина славянской внешности со светлыми волосами, на лицо около 40-45 лет, носит очки.