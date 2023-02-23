В Петербурге пожилую женщину госпитализировали из Боткинской больницы с травмами головы

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Елена Соколова

Фото: Canva

Как отметили в полиции, 92-летняя горожанка находится в крайне тяжелом состоянии.

Из Боткинской больницы Санкт-Петербурга медики госпитализировали 92-летнюю женщину. У нее обнаружены множественные травмы и ушибы. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что около недели назад пенсионерку доставили в медучреждение. Тогда у нее диагностировали пневмонию. Однако уже сегодня ее экстренно оттуда увезли всю в побоях.

У пожилой пациентки установили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с формированием травматического кровоизлияния с двух сторон, множественные ушибы и ссадины лица, грудной клетки и конечностей.

Как сообщили правоохранители, сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых горожанка могла бы получить подобные травмы.