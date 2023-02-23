В Петербурге по улице Десантников горела квартира, есть пострадавшая

Происшествие произошло в Красносельском районе, из горящей квартиры самостоятельно смоги выбраться мужчина и ребенок, женщина осталась внутри.
В ночь на 23 февраля в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о возгорании в доме №26 по улице Десантников. Об этом сообщает Neva.today.
По прибытию к месту происшествия спасателей наблюдался пожар в трехкомнатной квартире. Возгорание удалось ликвидировать спустя два часа, всего в тушении были задействованы пять единиц спецтехники и 21 спасатель.
Отмечается, что в огне пострадала женщина, ее госпитализировали. Из горящего жилья самостоятельно успели выбраться мужчина с ребенком, оба чувствуют себя хорошо.
Что стало причиной пожара – пока неизвестно.
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