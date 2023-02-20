У женщины, которая заживо сожгла малолетнюю дочь, изъяли двоих детей

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20 февраля 2023, 18:22 Источник: РИА Новости

Полицейский автомобиль, Maksim Konstantinov/Global Look Press

У матери из Алтайского края, которая заживо сожгла свою дочь на глазах у восьмилетнего сына, изъяли двоих детей. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

«Дети помещены в государственные организации», - приводит пресс-служба регионального правительства слова Казанцевой. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что детям будет оказана всесторонняя помощь, ситуацию контролирует губернатор.

20 февраля в селе Урожайном Алтайского края женщина сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына. Преступница задержана, возбуждено уголовное дело. В семье остались двое детей.