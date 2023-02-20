РИА Новости: рейс из Бангкока в Москву вынужденно сел в Ташкенте для дозаправки

Рейс «Аэрофлота» из Бангкока в Москву совершил вынужденную посадку в столице Узбекистана. Об этом пресс-служба Uzbekistan Airports сообщила РИА Новости.
«Рейс «Аэрофлота» AFL273 из Бангкока в Москву 20 февраля в 18.57 (16.57 мск) вынужденно произвел посадку в аэропорту Ташкента», - сообщил агентству представитель Uzbekistan Airports. Как уточнили в пресс-службе, решение о посадке было принято с целью дозаправки лайнера.
Отмечается, что посадка самолета, на борту которого находилось 400 пассажиров, прошла штатно. Рейс отправится по назначению после дозаправки.
Ранее аварийную посадку совершил вертолет на Сахалине.