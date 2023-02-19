Огромная пробка на Приморском шоссе образовалась из-за «прилёгшего» на автобус фонарного столба

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

19 февраля 2023, 16:26 Елена Соколова

Фото: Canva

Утром длина автомобильной очереди достигала трёх километров.

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге на автобус упал фонарный столб. Из-за этого автомобильное движение было парализовано, передают "Новости Северо-Запада".

Происшествие случилось утром воскресенья. По словам очевидцев, столб упал на автобус, из-за чего дорога была преграждена. Кроме того, сообщалось об аварии на участке, которая также произошла из-за упавшего фонарного столба.

В критический момент пробка составляла около трёх километров в сторону дамбы.

Днём движение стало более свободным, но отмечается, что на проезд по Приморскому шоссе придётся потратить больше времени, чем обычно.