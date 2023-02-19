Мошенник убедил жительницу Петербурга перевести ему почти 10 миллионов рублей

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19 февраля 2023, 15:48 Елена Соколова

Фото: Canva

Аферист представился сотрудником Центробанка и убедил женщину совершить 68 переводов.

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило обращение 74-летней женщины, которая является главным специалистом по экологии одного из предприятий, о мошенничестве.

Телефонный афериста связался с жительницей Северной столицы 25 января. Мужчина представился сотрудником Центрального Банка и убедил перевести жертву свои деньги на «безопасные» счета. В итоге пожилая женщина с 26 по 9 февраля совершила 68 переводов на общую сумму 9 904 500 рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.