Петербургский социопат не смог выпросить у суда домашний арест по делу о распространении наркотиков

Теперь молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в сбыте наркотических средств горожанина Морозова, который просил отправить его под домашний арест, называясь активным социопатом.
В четверг, 16 февраля, оперативники задержали молодого человека при продаже незаконного курительного вещества, упакованного в полупрозрачный сверток. Ранее Морозов судим не был, проживает не по месту регистрации и не имеет постоянного источника дохода.
Петербуржец возражал против решения суда и просил наказание в виде домашнего ареста из-за сильной социопатии. Также он указал, что работает самозанятым в доставке группы компаний «Яндекс».
Морозов добавил, что время, проведенное в изоляторе, пошло ему на пользу. Он не курил и у него прошла хроническая заложенность носа, чему он сильно удивился.
Его обвиняют в нарушении части первой статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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