В батутном центре Петербурга женщина избила подростка за оскорбления ее сына

Шестиклассник поплатился за то, что не захотел играть с маленьким мальчиком и назвал его «девочкой».
В Санкт-Петербурге в отделение полиции попали 39-летняя женщина и 12-летний подросток – отмечается, что горожанка избила мальчика за то, что тот оскорбил ее сына. Об этом сообщают местные СМИ.
Происшествие произошло в одном из батутных центров на улице Коллонтай. Шестиклассник с другом пришли в ТРЦ, где прыгали на батутах. После они зашли в детскую зону передохнуть, где к ним подошел мальчик лет шести и попросил поиграть с ним. Подростки прогнали его, обозвав «девочкой» из-за длины волос. Тут же к ним пришла рассерженная мама, которая решила поставить обидчика на место. После словесной перепалки школьника вывели из детской зоны, однако женщина не успокоилась – она налетела на подростка с кулаками.
Сцена побоев попала на одну из камер ТРЦ. На видео видно, как барышня трясет подростка и бьет его по голове, в ответ он также наносит женщине удары. Примечательно, что вместе с мамой на мальчика «налетели» и другие дети, которые прибежали за ней. По итогу стычки шестиклассник случайно ногой ударил в живот ребенка женщины, его забрали в больницу, где диагностировали ушиб брюшной полости.
Мать подростка уже написала заявление на женщину, которая избивала ее сына. По данному делу проводится проверка.
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