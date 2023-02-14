В батутном центре Петербурга женщина избила подростка за оскорбления ее сына

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

14 февраля 2023, 18:44 Елена Соколова

Фото: canva.com

Шестиклассник поплатился за то, что не захотел играть с маленьким мальчиком и назвал его «девочкой».

В Санкт-Петербурге в отделение полиции попали 39-летняя женщина и 12-летний подросток – отмечается, что горожанка избила мальчика за то, что тот оскорбил ее сына. Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие произошло в одном из батутных центров на улице Коллонтай. Шестиклассник с другом пришли в ТРЦ, где прыгали на батутах. После они зашли в детскую зону передохнуть, где к ним подошел мальчик лет шести и попросил поиграть с ним. Подростки прогнали его, обозвав «девочкой» из-за длины волос. Тут же к ним пришла рассерженная мама, которая решила поставить обидчика на место. После словесной перепалки школьника вывели из детской зоны, однако женщина не успокоилась – она налетела на подростка с кулаками.

Сцена побоев попала на одну из камер ТРЦ. На видео видно, как барышня трясет подростка и бьет его по голове, в ответ он также наносит женщине удары. Примечательно, что вместе с мамой на мальчика «налетели» и другие дети, которые прибежали за ней. По итогу стычки шестиклассник случайно ногой ударил в живот ребенка женщины, его забрали в больницу, где диагностировали ушиб брюшной полости.

Мать подростка уже написала заявление на женщину, которая избивала ее сына. По данному делу проводится проверка.