Житель Петербурга проведет 6 лет за решеткой за похищение 12 кг икры

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

14 февраля 2023, 17:16 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Резонансный случай произошел 13 лет назад – тогда в Северной столице РФ группа людей напала на экспедитора и похитила у него грузовик с деликатесом на сумму более 12,6 млн рублей.

Суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, напавшего на грузовик с лососевой икрой, к шести годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Установлено, что обвиняемый, действуя в составе преступной группы, в мае далекого 2010 года совершил нападение на охранника-экспедитора и похитил более 12-ти кг лососевой икры. Деликатес находился в грузовике Volvo FM 12, который был припаркован по Кубинской улице. Ущерб от похищенного составил более 12,6 млн рублей.

По факту разбоя на мужчину завели уголовное дело.

Суд признал его виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пресс-службе прокуратуры отметили, что подельники осужденного уже получили свои сроки.