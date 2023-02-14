Житель Петербурга проведет 6 лет за решеткой за похищение 12 кг икры

Резонансный случай произошел 13 лет назад – тогда в Северной столице РФ группа людей напала на экспедитора и похитила у него грузовик с деликатесом на сумму более 12,6 млн рублей.
Суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, напавшего на грузовик с лососевой икрой, к шести годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Установлено, что обвиняемый, действуя в составе преступной группы, в мае далекого 2010 года совершил нападение на охранника-экспедитора и похитил более 12-ти кг лососевой икры. Деликатес находился в грузовике Volvo FM 12, который был припаркован по Кубинской улице. Ущерб от похищенного составил более 12,6 млн рублей.
По факту разбоя на мужчину завели уголовное дело.
Суд признал его виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пресс-службе прокуратуры отметили, что подельники осужденного уже получили свои сроки.
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